Friday, 05 December 2025

 
TITULARES

Instalan nuevas casetas de guardavidas, en total hay 78 en todo el litoral canario

Details
Thursday, 04 December 2025 15:03

Finalizó la instalación de las nuevas casetas de guardavidas para esta temporada de verano, y ya quedaron operativas las estructuras a lo largo de toda la Costa de Oro de Canelones.

El capataz de la cuadrilla de Deporte, Mauricio Moreira, en una información de la comuna detalló el trabajo realizado y las características de las nuevas casillas. Destacó la magnitud del operativo y expresó que “se instalaron 33 nuevas casetas en la costa y en total quedaron 78 casetas distribuidas a lo largo de todo el litoral”.

Explicó que existe una planificación anticipada que guía la distribución y montaje de las estructuras. “Hay una reunión previa para definir cómo van a estar armadas y dónde van a estar ubicadas. Los guardavidas tienen reuniones constantes con la Dirección de Deportes se planifica qué casillas se van a sacar y cuáles se van a colocar ni bien termina la temporada”, dijo.

El funcionario recordó que al finalizar el último verano se retiraron todas las casetas previstas y que entre junio y diciembre se repusieron y trasladaron las nuevas estructuras, completando así el recambio anual. Consultado sobre la ejecución concreta de los trabajos, señaló que “toda la cuadrilla se encarga del armado y luego de la instalación”.

La instalación de las casetas por parte de funcionarios del Gobierno de Canelones genera un ahorro significativo en lo que respecta a mano de obra.

CARACTERÍSTICAS

Las casetas tienen una dimensión de dos metros por dos metros y están construidas con madera, hierro y policarbonato. “Cuentan con una base de cuatro metros y medio por tres, que constituye el pasillo exterior. Hacia abajo está todo hecho con hierro PNU de 10 y tienen una rampa de casi cinco metros de largo. La altura se adapta al entorno y la necesidad operativa, y varía según la necesidad de cada guardavida: 1,70 m, 1,80 m o 1,90 m”, indicó el capataz.

Moreira finalizó destacando la función esencial de estas casetas: “para los guardavidas, es una buena herramienta porque ganan en visión”. La elevación y disposición estratégica de cada estructura les permite a los guardavidas ampliar su campo visual y optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias.

RECIENTES

Esta noche se podrá ver la última superluna de 2025

December 04, 2025

Instalan nuevas casetas de guardavidas, en total hay 78 en todo el litoral canario

December 04, 2025

Partida del BPS de fin de año para jubilados y pensionistas que tengan bajos ingresos

December 04, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.