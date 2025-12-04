Instalan nuevas casetas de guardavidas, en total hay 78 en todo el litoral canario

Details Thursday, 04 December 2025 15:03

Finalizó la instalación de las nuevas casetas de guardavidas para esta temporada de verano, y ya quedaron operativas las estructuras a lo largo de toda la Costa de Oro de Canelones.

El capataz de la cuadrilla de Deporte, Mauricio Moreira, en una información de la comuna detalló el trabajo realizado y las características de las nuevas casillas. Destacó la magnitud del operativo y expresó que “se instalaron 33 nuevas casetas en la costa y en total quedaron 78 casetas distribuidas a lo largo de todo el litoral”.

Explicó que existe una planificación anticipada que guía la distribución y montaje de las estructuras. “Hay una reunión previa para definir cómo van a estar armadas y dónde van a estar ubicadas. Los guardavidas tienen reuniones constantes con la Dirección de Deportes se planifica qué casillas se van a sacar y cuáles se van a colocar ni bien termina la temporada”, dijo.

El funcionario recordó que al finalizar el último verano se retiraron todas las casetas previstas y que entre junio y diciembre se repusieron y trasladaron las nuevas estructuras, completando así el recambio anual. Consultado sobre la ejecución concreta de los trabajos, señaló que “toda la cuadrilla se encarga del armado y luego de la instalación”.

La instalación de las casetas por parte de funcionarios del Gobierno de Canelones genera un ahorro significativo en lo que respecta a mano de obra.

CARACTERÍSTICAS

Las casetas tienen una dimensión de dos metros por dos metros y están construidas con madera, hierro y policarbonato. “Cuentan con una base de cuatro metros y medio por tres, que constituye el pasillo exterior. Hacia abajo está todo hecho con hierro PNU de 10 y tienen una rampa de casi cinco metros de largo. La altura se adapta al entorno y la necesidad operativa, y varía según la necesidad de cada guardavida: 1,70 m, 1,80 m o 1,90 m”, indicó el capataz.

Moreira finalizó destacando la función esencial de estas casetas: “para los guardavidas, es una buena herramienta porque ganan en visión”. La elevación y disposición estratégica de cada estructura les permite a los guardavidas ampliar su campo visual y optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias.