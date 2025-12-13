Finalizan obras de pavimentación y drenaje pluvial en el Barrio Norte de Progreso

Details Saturday, 13 December 2025 20:46

Las obras de pavimentación y drenaje pluvial en el Barrio Norte de Progreso fueron finalizadas, beneficiando a 143 familias. El proyecto, que abarcó 16 cuadras, tuvo una inversión de 10 millones de pesos, financiados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el municipio de Progreso.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, señaló que el departamento recibe constantemente solicitudes de obras, y que esta intervención se encontraba entre las prioritarias. “A veces podemos decir que sí a realizar una obra, a veces hay que esperar unos años, y otras, nos toca decir que no, porque los recursos son finitos. En este caso, los vecinos tuvieron que esperar para que esto se concretara, y valió la pena”, sostuvo, y añadió que la gestión siempre estará enfocada en el bienestar de “nuestra gente”.

La directora general de Obras, Laura Morales, detalló las calles que fueron reparadas: Petiriví, Paysandú, Río Negro, Rivera, Rocha, y un tramo de unos 550 metros de la calle Salto. "Lo que se realizó fue un tratamiento bituminoso doble con sellado, la construcción de drenajes pluviales y de entradas particulares a los hogares que se encuentran sobre las calles intervenidas", explicó.