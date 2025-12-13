Detenida por estafas a través de redes sociales

Details Saturday, 13 December 2025 20:57

Efectivos de la Seccional 4 de Las Piedras detuvieron a una mujer de 21 años, quien venía realizando maniobras de estafa a través de las redes sociales, especialmente utilizando la plataforma Marketplace.

Las investigaciones permitieron determinar que la joven publicaba muebles en línea para captar el interés de compradores. Una vez realizadas las transferencias, bloqueaba los contactos y no entregaba la mercadería acordada.

Además, se descubrió que la mujer empleaba otro método mediante Facebook, contactando a vendedores de ropa, realizando transferencias bancarias y mostrando comprobantes de pago falsos, lo que llevaba a los vendedores a entregar las prendas. Posteriormente, denunciaba el supuesto hurto de su tarjeta, daba de baja la cuenta y lograba que la operación fuera cancelada.

Se registraron varias denuncias en distintos departamentos, entre ellos Montevideo, Rivera y Canelones, donde se investigaron hechos con la misma modalidad.

La joven fue puesta a disposición judicial y condenada por ser "autora penalmente responsable de un delito continuado de estafa". Cumplirá 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, con la imposición de diversas obligaciones durante el período de la condena.