Queda habilitado el puente de los accesos a Montevideo tras finalizar las reparaciones

El puente que conecta la Rambla Portuaria con los accesos a Montevideo, en el tramo de Bulevar Artigas, fue habilitado por completo este viernes 12 de diciembre, tras la finalización de las obras de reparación que habían comenzado el 15 de agosto, luego del impacto de un camión contra la estructura.

Las reparaciones del puente sobre la Rambla Portuaria, que conecta con los accesos a Montevideo, concluyeron tras varios meses de trabajo. La intervención fue coordinada entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Intendencia de Montevideo y la Policía Caminera, quienes gestionaron los desvíos de tránsito necesarios durante el período de reparaciones.

Con el avance de los trabajos, los desvíos fueron levantados de forma gradual, y el 24 de noviembre se habilitó el paso de vehículos bajo el puente para los conductores que se dirigían fuera de la ciudad. Tras la finalización de las obras, el MTOP indicó que se han realizado mejoras significativas en la seguridad y la capacidad estructural del puente.

El director nacional de Vialidad, Federico Magnone, destacó el esfuerzo realizado para finalizar las reparaciones. "Después de un largo trabajo que implicó evaluar la estructura existente tras el siniestro, elaborar un proyecto ejecutivo, acordarlo e instrumentarlo, finalmente terminamos habilitando la circulación algunos días antes de lo inicialmente previsto", comentó Magnone.