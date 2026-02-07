La temporada tuvo un gran arranque, pero ya volvió a los niveles habituales

Details Saturday, 07 February 2026 14:11

Guillermo Marichal, propietario del Hotel Argentina, directivo de la Cámara de Turismo del Uruguay, de la Asociación de Hoteles y Restaurantes y de la Asociación Turística de Canelones, analizó el comportamiento turístico de enero y las perspectivas para febrero.

Entrevistado por Actualidad nos manifestó que hubo un buen comienzo de verano y a mediados de enero se estabilizó. Su balance fue: fines de semana fuertes y semanas más tranquilas.

A continuación, Marichal se refiere al protagonismo del turismo nacional, los desafíos de las estadías cortas y los turistas argentinos.

Realizó un balance de la temporada de verano, destacando que tras un arranque auspicioso, la temporada de verano ingresó en una etapa más similar a años anteriores.

Expresó que “el turismo es mayoritariamente uruguayo, con estadías cortas”.

Marichal señaló que la temporada de verano comenzó con muy buenas expectativas y resultados concretos hasta el domingo 11 de enero.

“Hasta ese día veníamos muy bien, con el hotel prácticamente completo todos los días. Estábamos realmente muy contentos porque se estaba dando una temporada como la habíamos visualizado, muy buena”, explicó.

“Sin embargo, a partir de esa fecha, el movimiento comenzó a descender y se retornó a una dinámica más parecida a la de temporadas anteriores”.

Agregó que actualmente el hotel mantiene un buen nivel de ocupación los fines de semana, mientras que entre semana la actividad baja.

“Estamos trabajando muy bien viernes, sábado y domingo, pero entre semana el nivel baja y se ubica entre un 60 y 70% de ocupación”, detalló.

El objetivo de los operadores del balneario era lograr una mayor regularidad durante toda la semana, algo que por el momento no se ha consolidado, aunque el clima juega un rol determinante.

“La semana pasada, con días muy lindos, se trabajó muy bien también entre semana”, dijo.

EVENTOS Y CLIMA

El director destacó que eventos puntuales ayudan a adelantar el movimiento turístico, como ocurrió recientemente.

“Con el ‘Canelones Suena Bien’, por ejemplo, el fin de semana se adelantó y ya comenzamos el día jueves con lleno total. Viernes y sábado también estuvieron muy fuertes”, señaló.

De cara a febrero, la expectativa es que la ocupación se mantenga, siempre y cuando el clima acompañe.

TURISMO URUGUAYO

Uno de los rasgos más marcados de la temporada es el predominio del turismo nacional.

“La mayoría de los turistas son uruguayos. Eso hace que las estadías sean más cortas, de dos o tres días”, explicó Marichal.

Esta situación obliga al hotel a realizar un mayor esfuerzo comercial.

“Para completar una habitación, muchas veces hay que venderla dos o tres veces en la semana”, indicó, señalando que las reservas suelen concretarse con poca anticipación.

En cuanto a lo que resta de la temporada, el director del Hotel Argentina fue prudente.

“Tenemos un carnaval bien en el medio de febrero, que seguramente sea fuerte. Después de eso ya empieza a sentirse marzo”, afirmó.

Según Marichal, salvo que el clima sea excepcionalmente favorable, no se espera un repunte significativo tras carnaval.

VINIERON ARGENTINOS

Los argentinos están presentes, pero aún lejos de los niveles récord. Consultado Marichal sobre la llegada de los turistas argentinos, confirmó su presencia, aunque en menor medida.

En ese sentido, reconoció que aún se está lejos de los registros previos a la pandemia, tanto en volumen como en consumo.

“Han venido argentinos, pero todavía no en la cantidad ni en el nivel de gasto que teníamos en las temporadas récord de 2018 y 2019”, concluyó.

