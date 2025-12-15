José Antonio Kast gana el balotaje y será el próximo presidente de Chile

Details Monday, 15 December 2025 00:58

José Antonio Kast fue electo presidente de Chile tras imponerse con amplia diferencia en la segunda vuelta frente a Jeannette Jara. Con el escrutinio avanzado, el candidato del Partido Republicano obtuvo cerca del 58% de los votos, frente a algo más del 41% de la postulante oficialista, según cifras del Servicio Electoral.

La candidata oficialista reconoció la derrota pocas horas después del cierre de las urnas y transmitió un mensaje de respeto por el resultado electoral.

Kast, abogado y exdiputado, llega a la presidencia tras dos intentos previos. Durante la campaña puso el acento en la seguridad pública, el control de la migración irregular y la situación económica, ejes que dominaron el debate político en las semanas previas al balotaje. Asumirá el cargo el 11 de marzo de 2026.