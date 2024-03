Lacalle Pou acusa a Argentina y Brasil de frenar TLC con China

Details Friday, 08 March 2024 02:53

El presidente, Luis Lacalle Pou, acusó el miércoles a Argentina y Brasil de frenar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, uno de los objetivos de su gobierno.

Consultado por la local radio Universal, el mandatario no descartó poder sellar un TLC con China a menos de un año de terminar su mandato, y subrayó que podría hacerse sin el respaldo del Mercosur, el bloque comercial que Uruguay integra junto con Brasil, Argentina, Paraguay, y más recientemente con Bolivia.

"Obviamente no lo pudimos hacer, hasta el momento. No es la única manera. Ahora, lo que sí ha pesado es la diplomacia brasileña y la diplomacia argentina con respecto a China de no avanzar. La realidad es esa", dijo.

"Cuando fui a China le dije al presidente chino (Xi Jingping): 'Nosotros estamos para avanzar mañana, pasado'. No hemos podido y los vecinos se han encargado de manifestar su negativa", agregó Lacalle Pou.

En noviembre, durante una visita de Estado de Lacalle Pou a Pekín, Uruguay elevó a asociación comercial sus vínculos diplomáticos con China.

Lacalle Pou informó el 13 de julio de 2022 el fin de los estudios de factibilidad para un TLC con Pekín, dando inicio a un diálogo bilateral formal.

El presidente uruguayo había anunciado en septiembre de 2021 el comienzo de conversaciones con el gigante asiático, a pesar de que la tesitura preponderante en el Mercosur es que se necesita la anuencia de todos los socios para negociar con terceros. Esto provocó rispideces en el bloque regional fundado en 1991.

En la última cumbre del Mercosur, en diciembre en Rio de Janeiro, Lacalle Pou desafió a los socios a sincerar sus posiciones.

"Que se nos diga: 'No hay la más mínima voluntad de avanzar en un TLC con China'. Entonces mostramos todas las cartas, sabemos a qué jugamos y sabemos a qué atenernos", enfatizó.

Brasil reafirmó sus vínculos con China cuando Luiz Inacio Lula da Silva inició su tercer mandato en 2023, tras gobernar de 2003 a 2011.

El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) confesó que llamó a China para frenar la negociación del TLC. Su sucesor, Javier Milei, se mostró crítico de los lazos reforzados por Fernández, pero desde su investidura en diciembre pasado mantiene buenas relaciones con Pekín.

Paraguay, que este semestre ocupa la presidencia protémpore del Mercosur, es uno de los pocos países que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán.

China es el mayor socio comercial de Uruguay.