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Intendencia de San José apoyará con sus técnicos al Centro de Viticultores

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Saturday, 06 June 2026 14:40

La Intendencia de San José y el Centro de Viticultores del Uruguay firmaron un convenio de cooperación para fortalecer a los pequeños y medianos productores de uva, en uno de los momentos más complejos para el sector.

El acuerdo, suscrito por la intendenta de San José, Ana Bentaberri y el presidente de la gremial, Aramir Silva, permitirá contar con el apoyo técnico del enólogo Francisco Zunino para mejorar la competitividad y sustentabilidad de la actividad.

La iniciativa busca soluciones ante la caída de ingresos, dificultades de comercialización y la falta de inversiones. Según Silva, cerca del 70% del aparato productivo del sector se encuentra en una situación comprometida, lo que pone en riesgo la continuidad de muchas familias rurales.

La crisis se agudizó tras la última cosecha, que superó los 94 millones de kilos de uva e incrementó el excedente de stock. Ante este escenario, uno de los proyectos prioritarios del convenio es avanzar en el diseño técnico para la instalación de una planta de elaboración de mosto que permita abrir nuevos mercados.

Lea la noticia completa en nuestra edición impresa del día jueves 4 de junio.

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