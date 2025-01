José Mujica opta por la tranquilidad y por no someterse a más tratamientos ante el avance de su enfermedad

Details Thursday, 09 January 2025 12:49

José Mujica, exmandatario uruguayo, ha decidido no continuar con tratamientos médicos tras recibir la noticia de que su cáncer se ha extendido por su cuerpo.

Mujica compartió que los médicos diagnosticaron que el cáncer de esófago le "está colonizando el hígado". Ante esta situación, pidió respeto por su deseo de tranquilidad en sus últimos días.

En una reciente entrevista del semanario Búsqueda, Mujica expresó su deseo de despedirse de sus seres queridos sin la presión de las entrevistas. "Lo que pido es que me dejen tranquilo que no me acosen con entrevistas al pedo", comentó, revelando su anhelo de paz en un momento tan delicado. Además, manifestó que su salud ha empeorado y que su cuerpo ya no puede soportar tratamientos adicionales. "Soy un anciano y tengo dos enfermedades crónicas", añadió.

A pesar de su situación, Mujica sigue con la mente activa, organizando su legado. Reveló que ha adquirido un tractor y se dedica a trabajar en su chacra, donde planea ser enterrado. "No tengo hijos, pero igual voy a dejar descendencia", comentó mientras se prepara para el futuro.

Su doctora, Raquel Pannone, anunció que en breve ofrecerá una conferencia para brindar más información sobre el estado de salud del ex presidente.

