Asistente virtual del MSP eleva en 60% las posibilidades de éxito en dejar de fumar

Details Thursday, 20 November 2025 14:24

El Ministerio de Salud Pública presentó una herramienta digital que acompaña, motiva y orienta a quienes buscan abandonar el consumo de tabaco o vapeadores.

El servicio funciona las 24 horas vía WhatsApp, a través del número 091 365 724, y ofrece información, ejercicios y derivaciones a prestadores de salud.

Según estudios divulgados por la cartera, el uso de este asistente incrementa en 60% la posibilidad de lograr un proceso exitoso, en comparación con no hacer ninguna intervención.

La herramienta fue desarrollada por la Agencia de Gobierno Electrónico, Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic) y permite un seguimiento personalizado, garantizando privacidad y accesibilidad.

El lanzamiento se enmarca en la estrategia para reducir el consumo de tabaco, que hoy alcanza al 18,6% de los adultos y continúa siendo una de las principales causas de muerte evitable en Uruguay.