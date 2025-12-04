Friday, 05 December 2025

 
Esta noche se podrá ver la última superluna de 2025

Details
Thursday, 04 December 2025 23:00

Este jueves 4 de diciembre tendrá lugar la última superluna del año. El fenómeno ocurre cuando la luna está llena (es decir, cuando la tierra se encuentra entre el sol y la luna, casi alineados, de manera que toda su superficie visible desde nuestro planeta queda iluminada) y, al mismo tiempo, pasa por el punto más cercano de su órbita a la tierra.

En esta ocasión estará a unos 357 mil kilómetros, lo que hará que se vea un poco más grande y brillante de lo habitual.

Desde Uruguay se podrá observar muy baja sobre el horizonte, por lo que probablemente aparezca con tonos amarillos o rojizos, y los momentos más recomendables para verla serán su salida, poco después del anochecer, y su puesta en la madrugada del viernes.

Que la luna se vea completamente iluminada, tan cerca de la tierra y en la posición que tendrá este año en el cielo hace que esta superluna sea un fenómeno poco frecuente. Un evento similar no volverá a ocurrir hasta 2042.

No hace falta usar binoculares ni telescopios; alcanza con estar en un lugar con buena vista hacia el este. Si el clima lo permite, el fenómeno se podrá ver durante toda la noche.

