Friday, 05 December 2025

 
TITULARES

Huelga de hambre de extrabajadores de Claldy frente a la Torre Ejecutiva por despidos

Details
Friday, 05 December 2025 14:57

Dos extrabajadores de Claldy comenzaron el pasado miércoles una huelga de hambre en plaza Independencia, dentro de una casa rodante ubicada frente a Torre Ejecutiva, como respuesta a los 32 despidos ejecutados por la firma durante el año.

Según los trabajadores, los despidos tuvieron un trasfondo "antisindical". La compañía, en cambio, descarta esa acusación y asegura que los ceses respondieron a una reestructura vinculada a dificultades económicas.

Los manifestantes, Aníbal Apollonia y Mauricio Fernández, fueron despedidos en agosto. El sindicato reclama el retorno de ocho funcionarios, al entender que corresponden a la dirigencia gremial y a otros afiliados.

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) y el Pit-Cnt respaldan la medida, a la que atribuyen la "intransigencia patronal".

Por su parte, Claldy divulgó un comunicado en el que "rechaza categóricamente cualquier acusación" de prácticas antisindicales. La firma señaló que enfrenta un escenario económico "complejo", con pérdidas mensuales y un cierre de ejercicio de US$ 4 millones en rojo, frente a una previsión inicial de US$ 2,5 millones. Además, recordó que "en fecha 11 de setiembre de 2025, el Poder Judicial se expidió mediante sentencia firme, constatando que no hubo sesgo antisindical".

Desde el gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, sostuvo que, por ahora, "no hay ninguna negociación planteada que permita levantar la huelga".

Foto: Facebook / Pit-Cnt - oficial

RECIENTES

Ministra de Transporte, intendente y alcaldes observaron obras ferroviarias en 18 de Mayo y Progreso para decidir mejoras

December 05, 2025

Alerta en Rocha tras detección del picudo rojo

December 05, 2025

Huelga de hambre de extrabajadores de Claldy frente a la Torre Ejecutiva por despidos

December 05, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.