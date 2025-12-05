Huelga de hambre de extrabajadores de Claldy frente a la Torre Ejecutiva por despidos

Details Friday, 05 December 2025 14:57

Dos extrabajadores de Claldy comenzaron el pasado miércoles una huelga de hambre en plaza Independencia, dentro de una casa rodante ubicada frente a Torre Ejecutiva, como respuesta a los 32 despidos ejecutados por la firma durante el año.

Según los trabajadores, los despidos tuvieron un trasfondo "antisindical". La compañía, en cambio, descarta esa acusación y asegura que los ceses respondieron a una reestructura vinculada a dificultades económicas.

Los manifestantes, Aníbal Apollonia y Mauricio Fernández, fueron despedidos en agosto. El sindicato reclama el retorno de ocho funcionarios, al entender que corresponden a la dirigencia gremial y a otros afiliados.

La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) y el Pit-Cnt respaldan la medida, a la que atribuyen la "intransigencia patronal".

Por su parte, Claldy divulgó un comunicado en el que "rechaza categóricamente cualquier acusación" de prácticas antisindicales. La firma señaló que enfrenta un escenario económico "complejo", con pérdidas mensuales y un cierre de ejercicio de US$ 4 millones en rojo, frente a una previsión inicial de US$ 2,5 millones. Además, recordó que "en fecha 11 de setiembre de 2025, el Poder Judicial se expidió mediante sentencia firme, constatando que no hubo sesgo antisindical".

Desde el gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Castillo, sostuvo que, por ahora, "no hay ninguna negociación planteada que permita levantar la huelga".

Foto: Facebook / Pit-Cnt - oficial