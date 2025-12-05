Alerta en Rocha tras detección del picudo rojo

Details Friday, 05 December 2025 15:24

La Intendencia de Rocha mantiene activa la alerta sanitaria, luego de que una trampa instalada en las cercanías de la laguna Garzón registrara la presencia de un ejemplar de picudo rojo, considerado una de las plagas más agresivas para diversas especies de palmeras.

El intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, informó que el insecto apareció en un dispositivo colocado junto al humedal, por lo que de inmediato se inició un control en un radio de cinco kilómetros para determinar si existe algún otro rastro. En una entrevista radial, calificó al ejemplar como “nuestro primer turista indeseado de la temporada”, y recordó que “sabíamos que la llegada del picudo rojo era inminente”, debido a los antecedentes registrados en San Carlos.

En mayo de 2025, Umpiérrez había advertido que el ingreso del insecto al palmar sería “una calamidad”, al entender que la presencia de estas especies forma parte de la identidad rochense. Indicó que la cantidad de ejemplares es tan grande que un tratamiento masivo sería “inviable económica y logísticamente”, y planteó que, si el palmar se perdiera, incluso deberían revisarse símbolos como el escudo departamental.

Alberto Carpenter, director de Áreas Verdes de la Intendencia, señaló que la trampa estaba dispuesta específicamente para advertir cualquier ingreso de la plaga, aunque reconoció que la ubicación del hallazgo resulta atípica por la falta de palmares en la zona.

En paralelo, la empresa Equitec, dedicada al riego y, desde hace un tiempo, al combate de la plaga, difundió un video en el que advierte que “la presión del Rhynchophorus ferrugineus es hoy nueve veces mayor que la que registramos el año pasado”, y volvió a reclamar la ausencia de un protocolo nacional para enfrentar la situación.