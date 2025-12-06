Treinta y dos partidos del Mundial por Canal 5 y Antel TV

Details Saturday, 06 December 2025 15:14

La Copa Mundial 2026 se transmitirá de forma gratuita y exclusiva en televisión abierta a través de la pantalla de Canal 5, de sus señales de cable y en la plataforma Antel TV.

La transmisión incluirá 32 partidos del Mundial incluyendo el partido inaugural, las semifinales, la final y todos los encuentros de la Selección Uruguaya.

El anuncio fue realizado el miércoles 3 de diciembre en el nivel 26 del Edificio Joaquín Torres García, con la presencia de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el presidente de Antel, Alejandro Paz; el vicepresidente Pablo Álvarez, y la presidenta del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (Secan) y directora de Canal 5, Erika Hoffmann.

La actividad contó con la participación del director nacional de Telecomunicaciones, Pablo Siris, autoridades de empresas públicas, representantes del deporte y comunicadores.