Tuesday, 09 December 2025

 
Falleció Gaspar Valverde a los 50 años

Monday, 08 December 2025 18:03

El comunicador y actor Gaspar Valverde falleció este lunes a los 50 años tras sufrir una hemorragia subaracnoidea, confirmaron sus familiares.

Días antes se había descompensado en su hogar y fue atendido primero en el Hospital Maciel y luego en el sanatorio Americano.

Con más de tres décadas de trabajo en televisión, teatro y streaming, participó en programas como Maxi Animados, De Igual a Igual, Yo y 3 Más, Bienes Gananciales y Polémica en el Bar. En los últimos meses había retomado proyectos vinculados al streaming, entre ellos Imperfectos, el Show.

A nivel personal, Valverde había hecho referencia en 2023 a dificultades de salud mental asociadas a procesos familiares y laborales. También había atravesado una intervención por un carcinoma de piel.

El comunicador estuvo casado con Karina Vignola, con quien tuvo dos hijas. La pareja se separó en 2022.

