Desde el 12 de diciembre entran en vigencia las nuevas tarifas de peaje en las rutas nacionales

Desde la medianoche del 12 de diciembre de 2025, los conductores que transiten por las rutas nacionales deben abonar nuevas tarifas de peaje en todos los puestos de recaudación del país.

Esta actualización afecta a todos los vehículos que circulan por las rutas gestionadas por las concesionarias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Las tarifas, que ya incluyen el IVA, se aplicarán a vehículos particulares como autos y camionetas, además de colectivos y camiones, según la cantidad de ejes. También se implementarán valores diferenciados para aquellos que utilicen el sistema de Telepeaje o el sistema SUCIVE.

Según el MTOP, el cambio en las tarifas, que es parte de una revisión periódica estipulada por el Reglamento para el Cobro de Tarifas de Peaje en Rutas Nacionales, tiene como objetivo actualizar los costos relacionados con el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial del país.