Saturday, 13 December 2025

 
TITULARES

Desde el 12 de diciembre entran en vigencia las nuevas tarifas de peaje en las rutas nacionales

Details
Saturday, 13 December 2025 20:03

Desde la medianoche del 12 de diciembre de 2025, los conductores que transiten por las rutas nacionales deben abonar nuevas tarifas de peaje en todos los puestos de recaudación del país.

Esta actualización afecta a todos los vehículos que circulan por las rutas gestionadas por las concesionarias del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Las tarifas, que ya incluyen el IVA, se aplicarán a vehículos particulares como autos y camionetas, además de colectivos y camiones, según la cantidad de ejes. También se implementarán valores diferenciados para aquellos que utilicen el sistema de Telepeaje o el sistema SUCIVE.

Según el MTOP, el cambio en las tarifas, que es parte de una revisión periódica estipulada por el Reglamento para el Cobro de Tarifas de Peaje en Rutas Nacionales, tiene como objetivo actualizar los costos relacionados con el mantenimiento y la mejora de la infraestructura vial del país.

Categoría Tarifa BÁSICA (en cada sentido) Telepeaje SUCIVE
1. Autos y camionetas (2 ejes y 4 ruedas no duales, con remolque de 1 eje) $190.20 $162.00 $207.00
2. Tractor sin semirremolque y ómnibus hasta 25 pasajeros $190.20 $162.00 $207.00
3. Vehículos o equipos de carga de hasta 3 ejes y 6 ruedas $255.02 $217.00 $278.00
4. Ómnibus de más de 25 pasajeros $255.02 $217.00 $278.00
5. Vehículos o equipos de carga de 3 ejes y más de 6 ruedas $255.02 $217.00 $278.00
6. Vehículos o equipos de 4 o más ejes, no tritrenes $520.66 $443.00 $568.00
7. Vehículos o equipos de carga tritrenes $871.31 $741.00 $950.00

RECIENTES

Queda habilitado el puente de los accesos a Montevideo tras finalizar las reparaciones

December 13, 2025

Desde el 12 de diciembre entran en vigencia las nuevas tarifas de peaje en las rutas nacionales

December 13, 2025

Alumnos de la escuela rural N° 98 de Tala crean artefacto que detecta al Picudo Rojo

December 12, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.