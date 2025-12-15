Cuatro condenados por desvíos de fondos del Fondo de Vivienda de la Construcción

Details Monday, 15 December 2025 17:09

Cuatro personas fueron condenadas en las últimas horas por su participación en maniobras irregulares vinculadas al Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), tras acuerdos abreviados aprobados por la Justicia.

Se trata de tres hombres y una mujer, a quienes se les impusieron penas de entre 16 y 20 meses de prisión, sustituidas por un régimen de libertad a prueba. Durante ese lapso deberán fijar domicilio, presentarse semanalmente en una seccional policial y cumplir tareas comunitarias por un período de diez meses.

La investigación determinó que los condenados participaron en una operativa de desvío de fondos mediante reiterados delitos de apropiación indebida y asistencia a actividades previas al lavado de activos. Dos de ellos eran afiliados al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y recibieron transferencias que superaron los 15 millones de pesos, enviadas por una exfuncionaria del fondo ya condenada en la causa. Parte del dinero era retenido y el resto transferido a Bruno Bertolio, presidente del Fosvoc en representación del sindicato.

Los otros dos condenados conforman una pareja radicada en Tacuarembó, sin vínculo con el Sunca, que recibió más de 50 transferencias por un monto superior a los 8 millones de pesos.

En el expediente se detectaron 193 transacciones irregulares, de las cuales 95 tuvieron como destino las cuentas de los cuatro condenados. Estas sentencias se suman a otras dictadas en el marco de la misma investigación, que continúa en curso por desvíos de recursos del Fosvoc, un fondo financiado por aportes de trabajadores y empresas del sector de la construcción.