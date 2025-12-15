Ciclista falleció tras ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga

Details Monday, 15 December 2025 17:27

Un siniestro de tránsito con desenlace fatal se registró en la noche del pasado domingo en los accesos a Montevideo, donde un hombre que se desplazaba en bicicleta perdió la vida tras ser embestido por un automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.

El episodio ocurrió sobre las 22:00, en el kilómetro 7 de la ruta 5, en el tramo de ingreso a la capital. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Caminera, la víctima, de 45 años, circulaba por la senda habilitada cuando fue alcanzada por un vehículo, que no se detuvo tras el impacto.

Como consecuencia del choque, el ciclista fue despedido hacia el lado oeste de la ruta. Personal policial que concurrió al lugar constató el fallecimiento del hombre en la escena.

Hasta el momento no se cuenta con datos que permitan identificar al vehículo involucrado. Efectivos policiales trabajan en el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona y en la búsqueda de testigos que puedan aportar información relevante.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera