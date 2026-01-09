Prevén tormentas y ráfagas intensas por la llegada de un ciclón extratropical

A partir de este viernes se esperan lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes en gran parte del país, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos.
El fenómeno comenzará en el norte del país y avanzará hacia el centro y el este, con acumulados de lluvia que podrían alcanzar entre 60 y 100 milímetros.
Durante la madrugada del sábado se prevé la formación de un ciclón extratropical, que reforzará las precipitaciones y el viento, con ráfagas de hasta 80 km/h.
Las condiciones comenzarían a mejorar de manera gradual desde la madrugada del domingo.
