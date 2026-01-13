Comenzaron las Escuelas de Verano y se extienden a Educación Media Básica

Details Tuesday, 13 January 2026 14:16

El programa Escuelas de Verano 2026, organizado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), comenzó el 8 de enero y se desarrollará hasta el 5 de febrero en 146 centros educativos de todo el país.

Este año, por primera vez, la iniciativa se extiende a estudiantes de Educación Media Básica, incluyendo jóvenes de 7°, 8° y 9° año en liceos y centros de UTU.

Según ANEP, la propuesta busca ampliar el tiempo pedagógico fuera del calendario escolar habitual, ofreciendo actividades recreativas y talleres con un enfoque lúdico y educativo. Los estudiantes podrán participar en instancias de teatro, música, deporte, robótica, huerta, ciencia, lengua y actividades artísticas. También se prevén campamentos, salidas didácticas, propuestas acuáticas y experiencias agrarias en algunos centros.

El programa tiene como objetivo contribuir al desarrollo académico, cognitivo y socioemocional de los estudiantes, además de brindar apoyo a las familias durante el período de vacaciones. Los centros funcionarán principalmente de 8:30 a 13:30, con excepción de Maldonado, donde el horario se extenderá de 9 a 17.

La iniciativa incluye alimentación para los participantes y cuenta con la colaboración de distintas instituciones, organismos y empresas, que aportan transporte, talleres y actividades culturales. Entre los programas complementarios se encuentran “Verano en Media”, dirigido a estudiantes de Educación Media Básica, y “Febrero en Acción”, desarrollado junto a Ceibal y el Ministerio de Educación y Cultura, que se realizará en liceos y escuelas técnicas de Montevideo y del interior del país.

Foto: ANEP

Espacio patrocinado