Monday, 19 January 2026

 
TITULARES

Trágico accidente en Rocha: tres fallecidos en la represa de India Muerta

Details
Monday, 19 January 2026 14:42

Tres integrantes de una familia oriunda de San Carlos murieron ahogados el sábado en la represa de India Muerta, en el departamento de Rocha.

Según la información recabada, un adolescente de 14 años ingresó al agua en un sector del lago donde el desagote de la represa estaba abierto y fue arrastrado por la corriente hacia la compuerta. Al advertir la situación, su padre, de 40 años, y su tío, de 26, se arrojaron para intentar auxiliarlo, pero también fueron succionados por la fuerza del agua.

Prefectura y Bomberos realizaron un operativo de búsqueda que permitió localizar dos de los cuerpos durante la tarde del sábado. El tercero fue hallado en la mañana del domingo por buzos de la Armada Nacional.

Los cuerpos fueron derivados al Instituto Técnico Forense para las pericias correspondientes, mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Foto: Armada Nacional

Espacio patrocinado

RECIENTES

Haga click en el aviso para más información 👇

January 19, 2026

Policía Caminera alertó por estafas que usan su identidad para pedir dinero

January 19, 2026

Un auto impactó contra una parada de ómnibus y dejó seis lesionados en Toledo

January 19, 2026

Trágico accidente en Rocha: tres fallecidos en la represa de India Muerta

January 19, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.