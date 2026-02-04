Túnel en Ciudad Vieja: diez detenidos por presunto intento de robo a banco

Details Wednesday, 04 February 2026 12:19

Un operativo policial realizado este martes en Ciudad Vieja impidió un intento de robo a un banco, tras descubrir un túnel de 200 metros que conectaba un local comercial desocupado con el sistema de alcantarillado.

El túnel contaba con instalación eléctrica aunque sin suministro y, según la Policía, habría sido utilizado con el presunto objetivo de ingresar a la casa central del Banco República y a sucursales cercanas del BBVA e Itaú. El ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que de haberse concretado, se trataría del “robo del siglo”.

Hasta el momento fueron detenidas diez personas, cinco de ellas extranjeras, de Brasil y Paraguay.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), con apoyo de DIGOE, Bomberos y Policía Científica. Los arrestados declararán este miércoles ante la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno.

Espacio patrocinado