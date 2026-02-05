Presidente de INAVI participó en la Asamblea de SOVICAR en Colonia

Details Thursday, 05 February 2026 13:31

El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), Diego Spinoglio, junto a la delegación del Instituto, participó días pasados de la Asamblea de SOVICAR, realizada en la Bodega Los Cerros de San Juan, ubicada en el departamento de Colonia.

En el marco del encuentro, el presidente y su equipo presentaron los principales proyectos previstos para su gestión, así como un análisis del estado actual del sector vitivinícola y sus perspectivas de desarrollo. Asimismo, se compartieron las líneas de acción que se consideran prioritarias para fortalecer al sector, con una visión estratégica que combine objetivos de corto y largo plazo.

Según informó el INAVI, “la participación del instituto en esta instancia reafirma el compromiso con el diálogo permanente y el trabajo conjunto con las gremiales del sector, promoviendo un desarrollo cada vez más sólido, sostenible y alineado a los desafíos actuales y futuros de la vitivinicultura nacional”.

Foto: INAVI

