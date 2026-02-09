Monday, 09 February 2026

 
Investigación por la muerte de un bebé de 18 meses dio un giro tras la autopsia

Monday, 09 February 2026 14:28

La investigación por la muerte de un niño de un año y medio, ocurrida el viernes pasado en Rivera, cambió de enfoque luego de que la autopsia descartara el ahogamiento como causa del fallecimiento.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio La Arenera, donde hay una piscina y una zanja con agua, lo que en un primer momento llevó a presumir una muerte por ahogamiento.

Según la reconstrucción del caso, el menor fue hallado por su hermano, de unos cinco años, y luego trasladado por un vecino al hospital local, donde se constató el deceso.

Las pericias forenses determinaron que no había agua en los pulmones y detectaron una lesión en el tórax, elemento que orientó la investigación hacia otra línea. A partir de estos resultados, la Policía profundizó las indagatorias en el entorno familiar.

Desde la Jefatura de Policía de Rivera se informó que el caso permanece caratulado como “muerte dudosa”, mientras continúan las actuaciones.

