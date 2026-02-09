Monday, 09 February 2026

 
Se conocieron los resultados del Desfile de Llamadas 2026

Monday, 09 February 2026 14:45

El jurado del Desfile de Llamadas 2026 difundió los resultados oficiales del certamen, tras la participación de 44 comparsas que desfilaron por la calle Isla de Flores, en el tramo comprendido entre Zelmar Michelini y Minas.

Las posiciones finales, junto a los puntajes obtenidos, fueron las siguientes:

  1. Cuareim 1080, 2.606 puntos
  2. Valores, 2.570 puntos
  3. Yambo Kenia, 2.506 puntos
  4. Cenceribó, 2.499 puntos
  5. Lonjas de Ciudad Vieja, 2.449 puntos
  6. La Unicandó, 2.445 puntos
  7. Más que lonja, 2.403 puntos
  8. Nimba, 2.393 puntos
  9. La Sara del Cordón, 2.376 puntos
  10. Integración, 2.374 puntos
  11. La Tangó, 2.363 puntos
  12. Candonga Africana, 2.346 puntos
  13. La Jacinta, 2.326 puntos
  14. Lonjas de Cuareim, 2.313 puntos
  15. Batea de Tacuarí, 2.304 puntos
  16. La Fuerza, 2.279 puntos
  17. La Rodó, 2.250 puntos
  18. Kalumkembé, 2.235 puntos
  19. Barrica, 2.231 puntos
  20. Elegguá, 2.210 puntos
  21. Afrocan, 2.205 puntos
  22. La Facala, 2.192 puntos
  23. La Sombra Candombe, 2.179 puntos

Las primeras 23 comparsas clasificadas quedarán habilitadas para participar del Desfile de Llamadas 2027.

Además del orden general, el jurado otorgó reconocimientos en distintos rubros vinculados al desempeño artístico. En ese marco, Valores fue distinguida por la mejor cuerda de tambores y el mejor cuadro de trofeos, mientras que Cuareim 1080 recibió el reconocimiento al mejor cuerpo de baile.

El premio al mejor cuadro de gramilla correspondió a Malanque. Maximiliano Suárez, integrante de Integración, fue señalado como mejor escobero. La distinción a mejor vedette fue para Micaela Pintos, de La Sara del Cordón, y el reconocimiento a mejor partener quedó en manos de Carlos Alemán, representante de Zumbae.

Foto: Intendencia de Montevideo

Casas naturales

July 11, 2022

