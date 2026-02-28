Saturday, 28 February 2026

 
SUCIVE anuncia plan de descuentos para regularizar deudas pendientes hasta 2025

Saturday, 28 February 2026 14:29

El Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) lanzó un régimen especial para regularizar multas de tránsito hasta el 31 de diciembre de 2025, con descuentos de hasta el 50%.

Quienes pagaron la patente al contado en enero de 2026 recibirán un 50% de bonificación, mientras que los que financien la deuda tendrán un 30%. La medida incluye infracciones de todas las intendencias y vehículos, incluso aquellos con matrícula extranjera.

El descuento se acreditará automáticamente para quienes ya hayan pagado la patente y multas del primer vencimiento de enero de 2026. Se exige el pago conjunto de patente y multas y se permite financiar hasta cinco cuotas bimensuales, sin intereses ni pago inicial.

El régimen comienza el 1 de marzo, mes del vencimiento de la segunda cuota de la patente de rodados (20 de marzo de 2026), y estará vigente durante todo 2026.

