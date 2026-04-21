Tuesday, 21 April 2026

 
TITULARES

Entró en vigencia la ley de eutanasia en el país

Details
Tuesday, 21 April 2026 13:28

El Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó la reglamentación de la Ley N° 20.431, conocida como Ley de Muerte Digna o de Eutanasia, que entró en vigencia este martes 21 junto con su protocolo de aplicación.

La ministra Cristina Lustemberg señaló que el decreto “se elaboró con mucha seriedad, cuidado y responsabilidad”, y destacó la participación del exdiputado Ope Pasquet y del diputado Federico Preve en su elaboración.

La norma habilita el procedimiento para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, con enfermedades “irreversible e incurable” o en etapa terminal, que presenten sufrimientos “insoportables” y “grave y progresivo deterioro” de su calidad de vida. También incluye a ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada.

La voluntad del paciente puede ser cambiada o revocada en cualquier momento, y el proceso contempla solicitud escrita, evaluación médica, segunda opinión y posible intervención de una junta médica. Podrá realizarse en centros de salud o en domicilio.

El protocolo detalla el uso de lidocaína, propofol y atracurio por vía intravenosa, descartándose el fentanilo. Además, se creó una Comisión Honoraria de Revisión para supervisar su aplicación.

RECIENTES

Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.