El senador colorado y exministro de Ambiente Adrián Peña muere en un accidente de tránsito

Details Friday, 05 April 2024 03:54

Actualidad ha confirmado el fallecimiento del senador Adrián Peña, referente del sector Ciudadanos del Partido Colorado, en un accidente de tránsito en ruta 36, a la altura del kilómetro 29, cerca de Los Cerrillos, departamento de Canelones.

Peña viajaba solo y murió a causa de una fuerte colisión entre el vehículo que conducía y un automóvil que se dirigía en sentido contrario, por el otro carril.

El conductor del otro vehículo, marca Peugeot, era un joven de 27 años, quien sufrió un traumatismo de cráneo y pérdida de conocimiento. Pudo escapar del automóvil siniestrado, fue atendido en el lugar por personal médico y posteriormente hospitalizado. Permanece internado en estado grave.

Se busca determinar las circunstancias que llevaron a este fatal desenlace. En el lugar trabajó personal de Bomberos, Policía Científica y de emergencias móviles, que concurrieron al lugar del siniestro.

La fiscal a cargo del caso, Bárbara Zapater, indicó en rueda de prensa que se realizarán estudios de alcohol y drogas en sangre tanto para el sobreviviente como para el fallecido, cuya autopsia se llevará a cabo en Las Piedras, durante la mañana del viernes.

Explicó que "lamentablemente, el senador no siguió la senda por la que venía, no sabemos por cuál motivo, invadió la senada contraria e impactó contra el otro vehículo que circulaba hacia el norte". Con relación al sobreviviente, señaló que esta persona "no podía respirar" y "tenía un dolor abdominal muy fuerte".

Además de su labor política, Peña se dedicaba también a la cría y distribución de pollos en su localidad natal de San Bautista, y había sido un colaborador cercano del excanciller Ernesto Talvi.

La muerte de Adrián Peña, de reconocida trayectoria política, genera consternación y tristeza en legisladores y dirigentes de todos los partidos políticos, y en sus seguidores.