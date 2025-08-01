Gobierno e intendencias definieron monto del fondo para inversiones

Details Friday, 01 August 2025 17:33

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció un convenio para distribuir 45.000.000 de dólares para Montevideo y Canelones y 35.000.000 para el resto del país. "Si hay un ámbito político por excelencia, es el Congreso de Intendentes", destacó el mandatario.

En la segunda sesión plenaria del Congreso de Intendentes participaron el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim.

Se abordó, como tema principal, la negociación de las transferencias de fondos del Gobierno nacional a las intendencias, en el marco de la ley de presupuesto quinquenal 2026–2030.

El presidente anunció un acuerdo que permitirá la creación de un fondo de 80.000.000 de dólares para realizar obras que serán aprobadas por la Comisión Sectorial de Descentralización, previo informe de la OPP.

De ese fondo, 45.000.000 de dólares se asignarán a Montevideo y Canelones y los 35.000.000 restantes, a las demás intendencias.