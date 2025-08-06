Friday, 08 August 2025

 
TITULARES

Una persona falleció al ser embestida por un tren

Details
Wednesday, 06 August 2025 00:06

A primeras horas de este martes 5 de agosto, una mujer perdió la vida tras un accidente ocurrido en el kilómetro 197 de la vía férrea, en el departamento de Durazno.

El siniestro se produjo alrededor de las 07:00 horas, cuando la motocicleta en la que circulaba la víctima cruzó delante de un tren que se desplazaba en dirección sur. El paso a nivel donde ocurrió el hecho contaba con señal fonoluminosa y barreras activas.

Tras el accidente, los equipos de emergencia trabajaron en el lugar y actualmente se aguarda la continuación de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

RECIENTES

El programa "Somos ANDA" fortalece su presencia en Las Piedras con más beneficios y convenios

August 07, 2025

Campaña de invierno

August 07, 2025

UNASEV dio luz verde al permiso por puntos

August 07, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

MÁS LEÍDO

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.