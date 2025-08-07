Lema plantea ley de donación de órganos en menores

Details Thursday, 07 August 2025 04:33

El senador del Partido Nacional y extitular del Mides, presentó un proyecto de ley en el Parlamento, que busca aplicar a los menores de edad el mismo régimen de donación de órganos vigente para los adultos.

El legislador sostiene que esta iniciativa favorecerá a los niños y adolescentes que se encuentran en lista de espera para un trasplante.

“Los menores no son donantes, salvo que se exprese lo contrario por su padre o su madre”, explicó Lema, señalando que la situación actual es inversa a la que se aplica con los adultos.

Asimismo, añadió que, ante el fallecimiento de un hijo, “el momento vivido es un espacio tan dramático, que no les permite tomar una decisión de estas características”.