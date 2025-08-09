Diputado Walter Cervini anuncia interpelación a Ortuño por la anulación del proyecto Arazatí

Details Saturday, 09 August 2025 01:35

El diputado Walter Cervini brindó una conferencia en el Parlamento donde anunció la presentación de un procedimiento de interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

El legislador colorado manifestó preocupación por la suspensión del proyecto original de abastecimiento de agua y aseguró que “el nuevo plan no está claramente fundamentado ni justificado”.

En conferencia de prensa, el diputado Walter Cervini comunicó que se presentará una interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, debido a la falta de claridad y justificación en torno a la suspensión del proyecto original que preveía una toma de agua del Río de la Plata.

“El procedimiento de interpelación se presentó porque no tenemos claro qué es lo nuevo que van a hacer”, señaló Cervini, quien remarcó la necesidad de “contar con información precisa en cuanto a los aspectos jurídicos, técnicos y el cronograma de obras y ejecución”.