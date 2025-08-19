Thursday, 21 August 2025

 
Desde este martes 19, tormentas y lluvias intensas afectarán a una gran parte del país

Tuesday, 19 August 2025 04:01

El país se prepara para varios días de inestabilidad meteorológica, con vientos intensos y precipitaciones abundantes que se extenderán desde la madrugada de hoy martes 19 hasta las primeras horas del jueves 21 de agosto.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió el pasado 17 de agosto un aviso en el que informa que “a partir de la madrugada del martes 19, se espera un aumento en la intensidad del viento, de componente este y noreste, con vientos persistentes 40-60 km/h y rachas entre 60-80 km/h debido a la profundización de un sistema de baja presión (ciclón extratropical), sobre el litoral oeste del país.”

El fenómeno estará acompañado de lluvias intensas y posibles tormentas aisladas.

El sistema se desplazará el miércoles 20 hacia el sur del río Negro, donde se prevé que las condiciones comiencen a mejorar hacia la tarde. Para la madrugada del jueves 21, se espera un paulatino descenso en la intensidad de los vientos.

Fuente: Inumet

