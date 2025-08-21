El Ministerio de Salud Pública confirmó la presencia de nuevas variantes de COVID-19

Details Thursday, 21 August 2025 04:51

El MSP confirmó, sobre la circulación de variantes de SARS-CoV-2, la presencia de las variantes Frankenstein y Nimbus en nuestro país.

La Organización Mundial de la Salud mantiene un seguimiento de varias variantes de SARS-CoV-2 clasificadas como “bajo monitoreo o de interés”.

Entre ellas se encuentra NB.1.8.1 conocida como Nimbus, identificada en mayo y en aumento en distintos países con una severidad estimada leve. También XFG llamada Stratus o Frankenstein, detectada con mayor frecuencia en India central y surgida de la recombinación de dos sublinajes de Ómicron.

Otras variantes bajo monitoreo son LP.8.1 con circulación en descenso en Sudamérica y Europa, y XEC y KP.3.1.1 que se encuentran en retroceso. A su vez continúa JN.1 como variante de interés con baja prevalencia y severidad leve, considerada la base común de las predominantes en 2025.

En Sudamérica se ha reportado circulación de Nimbus y Frankenstein en Brasil, y de LP.8.1, XEC y recientemente Frankenstein en Argentina. En este último país la circulación del virus sigue siendo baja, con ocho casos positivos entre 80 muestras analizadas en la última semana de julio.

No se han registrado aumentos en hospitalizaciones ni en mortalidad asociados a estas variantes. La circulación del SARS-CoV-2 en el país se mantiene baja con valores de positividad cercanos al 2%. En este período predominan otros virus respiratorios como Influenza y VRS.

Los síntomas más frecuentes son dolor de garganta intenso, fatiga y fiebre leve. Se plantea que estas nuevas variantes podrían tener mayor transmisibilidad y cierta evasión de anticuerpos, aunque las vacunas actualizadas para JN.1 mantienen eficacia protectora.