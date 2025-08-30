Desde la noche del sábado Santa Rosa afectará a Uruguay con tormentas y lluvias intensas

Details Saturday, 30 August 2025 02:08

El temporal de Santa Rosa comenzará a incidir en el territorio uruguayo en la noche de este sábado 30 de agosto y se mantendrá hasta el inicio de la próxima semana. Los pronósticos oficiales anticipan precipitaciones, tormentas y rachas de viento que afectarán principalmente al sur y la zona costera.

De acuerdo con los especialistas, el fenómeno está asociado a un proceso de ciclogénesis y podría dejar acumulados de lluvia significativos, con registros puntuales cercanos a los 80 milímetros.

Para el sábado se espera cielo cubierto y el ingreso de la inestabilidad hacia la noche. El domingo será la jornada más complicada, con mayor intensidad de lluvias y tormentas, mientras que el lunes persistirán las condiciones adversas antes de la mejora prevista para el martes.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INuMet) informó que durante el fin de semana se prevén precipitaciones y tormentas aisladas, acompañadas de vientos del sector este y noreste con intensidades de entre 20 y 40 kilómetros por hora, y rachas de hasta 50 km/h.

En la franja costera del sur y del este podrían registrarse vientos más intensos, mientras que en el interior del país se esperan chaparrones y tormentas intermitentes.