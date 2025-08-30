La expedición Uruguay Sub200 localiza el buque destructor ROU Uruguay (DE-1) hundido en 1995

Details Saturday, 30 August 2025 02:18

La expedición científica Uruguay Sub200 anunció este viernes 29 de agosto el hallazgo del destructor ROU Uruguay (DE-1), buque de la Armada Nacional de Uruguay hundido intencionalmente en 1995. La embarcación fue localizada a unos 1.160 metros de profundidad frente a la costa uruguaya, marcando un hito en la exploración submarina del país.

El equipo a bordo del buque oceanográfico Falkor (Too) utilizó avanzados sonares de mapeo acústico para determinar la posición exacta del navío. Posteriormente, el vehículo operado a distancia Subastian permitió capturar imágenes detalladas y registrar el estado de conservación del naufragio.

Junto con la documentación visual, los científicos recolectaron muestras de sedimento y material biológico. Estas investigaciones buscan analizar cómo las comunidades marinas se han asentado sobre la estructura desde su hundimiento, hace 30 años.

El ROU Uruguay (DE-1), conocido previamente como USS Baron (DE‑166), fue construido en 1943 y tuvo participación en la Segunda Guerra Mundial antes de ser transferido a Uruguay en 1952. Cumplió funciones en la Armada Nacional hasta su baja en 1990 y fue hundido cinco años después como parte de ejercicios militares, en lo que se denominó un “destino de honor”.

Los investigadores señalaron que el hallazgo tiene un doble valor: por un lado, desde la arqueología submarina, permite estudiar los procesos de deterioro y preservación de estructuras en aguas profundas; por otro, desde la perspectiva bioecológica, brinda información sobre la colonización de especies marinas en estructuras artificiales.

Se puede acceder a la grabación del stream en el que la expedición Uruguay Sub200 encontró el destructor ROU Uruguay (DE-1) a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/live/mCEoF066PDQ?si=fEDNvj93LONYyAh9