Felipe Klüver, campeón mundial 2025 en single ligero: primer oro senior para Uruguay

Details Monday, 29 September 2025 13:26

El uruguayo Felipe Klüver Ferreira se consagró campeón del mundo en single peso ligero (LM1x) en el Campeonato Mundial de Remo 2025 disputado en Shanghái, China, el pasado 27 de septiembre de 2025, logrando la primera medalla de oro senior para Uruguay en un Mundial de Remo. Klüver batió en la final A al austríaco Julian Schoeberl y al irlandés Jake McCarthy, en una regata definida con un ataque en el último 500 que le dio “agua clara” en la llegada.

Según el perfil oficial del atleta en World Rowing, Klüver cerró el campeonato con una progresión perfecta (ganó su serie, su semifinal y la final), registrando en la Final A un tiempo de 6:54.10.

El parte de resultados publicado por el Movimiento Olímpico (Olympics.com) confirma el podio de la prueba LM1x: 1.º Uruguay (Felipe Klüver, 6:54.10), 2.º Austria (Julian Schoeberl, 6:57.85), 3.º Irlanda (Jake McCarthy).

El triunfo de Shanghái corona una temporada histórica en la que Klüver ya había dado señales de dominio internacional: en junio, el Comité Olímpico Uruguayo informó oficialmente sus oros en las Copas del Mundo de Varese y Lucerna, los primeros títulos de Uruguay en el circuito élite de la especialidad individual ligera. Esos antecedentes anticiparon el salto al oro mundial de hoy.

SIGNIFICADO DEPORTIVO

World Rowing destacó que se trata de la primera medalla uruguaya en un Mundial senior y que es de oro, hito que revalida la proyección del mercedario tras su título sub-23 previo y consolida al remo celeste en el mapa mayor de la disciplina.