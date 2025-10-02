Orsi visitará al papa, al presidente de Italia, y estará en el aniversario de la FAO

Details Thursday, 02 October 2025 16:12

El presidente de la República se reunirá con su par italiano, Sergio Mattarella, será recibido por el papa León XIV e irá a Bruselas, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

El canciller Mario Lubetkin destacó en rueda de prensa las reuniones mantenidas en setiembre, durante la visita oficial a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de ONU.

Anunció Lubetkin que el presidente de la República, Yamandú Orsi, viajará a Italia en octubre, donde participará en el 80.° aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que se celebra el 16 de octubre con el tema “Mano de la mano por unos alimentos y un futuro mejores” y coincide con el Día Mundial de la Alimentación. Previamente, visitará Bruselas, en Bélgica.

Señaló que Orsi será el único presidente de América Latina que hará uso de la palabra en el organismo internacional acerca de la problemática de la seguridad alimentaria. Además de la mencionada intervención, el mandatario tendrá un encuentro oficial con su par italiano, Sergio Mattarella, y será recibido por el papa León XIV.

Subrayó el canciller Mario Lubetkin que “Uruguay es un país que tiene que jugar un gran rol en la seguridad alimentaria. Es un país agroalimentario, que tiene una capacidad notable, por eso el presidente decidió estar allí. Esa conferencia, junto al hecho de la visita al papa y a las autoridades italianas, es una marca muy importante en relación a la estrategia que estamos construyendo para el futuro”.